¡Pudo terminar mal! La tremenda acrobacia que casi lesiona a un peleador de UFC en pleno pesaje [VIDEO]

En su debut en UFC , Michel Pereira demostró ser un peleador hábil y acrobático. Y en la previa a su segundo combate ante Tristan Connelly, se presentó al pesaje y ceremonia oficial del evento Fight Night de Vancouver en Canadá.

Luego del pesaje ceremonial, Michel Pereira realizó una voltereta que sorprendió a todos. Y aunque sí logró realizar la acrobacia, pudo lesionarse, ya que no cayó bien. Sin embargo, siguió con más piruetas en la tarima.

La tremenda acrobacia de Michel Pereira que casi termina lesionándolo. (UFC)

Pese a la pirueta y todo lo que armó, Michel Pereira no evitar excederse en el peso para la categoría wélter, pues marcó 3 kilos más. De esta forma, deberá ceder el 20% de su pago a su rival, el debutante Connelly.

"Lo que vieron en mi debut no fue nada comparado con lo que puedo hacer. Todavía no he mostrado nada. Hay todo un espectáculo por venir. Quiero convertirme en el showman más grande de UFC", dijo Pereira.

► ¡Más éxitos! Israel Hilario se ubicó entre los ocho mejores del Campeonato Mundial de Paraciclismo en Holanda



► ¡A preparar los guantes! Canelo Álvarez peleará contra el ruso Sergey Kovalev por el título de los pesos semicompletos



►Vuelta a España 2019: esloveno Tadej Pogacar ganó la Etapa 20 y Primoz Roglic es el virtual ganador de la carrera



► ¡A seguir sumando experiencia! Perú terminó octavo en el Mundial Sub 18 de Vóley en Egipto