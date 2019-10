¡Es oficial! Nate Diaz no recibió sanción por supuesto doping y peleará contra Jorge Masvidal en el UFC 244

Hace unos días, Nate Diaz sorprendió al revelar que no iba a pelear ante Jorge Masvidal en el UFC 244 por un supuesto doping positivo que le notificó USADA (Agencia Antidopaje de Estados Unidos). Un hecho que lo molestó, pues en todo momento clamó su inocencia.

"Hasta UFC, USADA o quien sea que esté a cargo, lo arregle, no podré competir. No voy entrar en su juego, ni quedarme callado como lo sugirieron", había dicho Diaz luego de conocer que su prueba salió con niveles altos de algún suplemento contaminado.

Pero tras rápidas investigaciones, USADA -por medio de UFC- comunicó que Nate no tendrá sanción, por lo tanto sí podrá pelear contra Masvidal el 2 de noviembre. "Díaz no ha cometido alguna violación antidopaje, no ha sido suspendido provisionalmente y no está sujeto a sanción alguna", se leyó en el comunicado.

Jorge Masvidal y Nate Diaz disputarán el título del 'Peleador Más Recio'. (Getty Images) Jorge Masvidal y Nate Diaz disputarán el título del 'Peleador Más Recio'. (Getty Images) Getty Images

De acuerdo a la resolución, la prueba de Díaz se produjo tras el hallazgo de LGD-4033 en una vitamina vegana, un modulador selectivo de andrógenos. La conclusión es que la cantidad que se encontró no tiene efectos que mejor el rendimiento físico.



"La pelea sigue en pie. Sabía que Nate no había hecho trampas", escribió Dana White, ratificando el comunicado de USADA. Cabe señalar que el UFC 244 se realizará en el Madison Square Garden.

