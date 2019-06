¡No otra vez! Sean O'Malley no peleará ante ecuatoriano Marlon Vera tras quedar suspendido previo al UFC 239

Aunque para muchos fanáticos la cartelera del UFC 239 será una de las más prometedoras, un combate ya ha sido cancelado para el 6 de julio en Las Vegas. Se trata del duelo entre Sean O'Malley y el ecuatoriano Marlon Vera.

Y es que Sean O'Malley dio positivo en una prueba que le hizo la Comisión Atlética de Nevada. Si bien el estadounidense venía de una suspensión por USADA, aseguró que lo que encontró el ente regulador de Las Vegas fueron residuos de su pasado fallo.

"USADA me ha notificado que ostarina, la sustancia que apareció en mi sistema hace un año, ha resurgido en niveles bajísimos en mis dos últimas pruebas. La buena noticia es que el organismo dice que lo más probable es que se trate de residuo del año pasado; por eso, no me ha sancionado otra vez", dijo Sean O'Malley.

"La mala noticia es que la Comisión Atlética de Nevada me ha suspendido temporalmente mientras examinan la situación. Me siento terrible por decepcionar a los fanáticos que esperaban verme pelear en Las Vegas. Anticipo discutir públicamente mi caso frente a la Comisión junto a expertos científicos que pueden explicar los muy bajos niveles de ostarina en mi sistema", agregó.



"Quiero dejar algo en claro: nunca he consumido a propósito sustancias para tener ventaja. Me someteré a las pruebas que sean necesarias para la Comisión Atlética de Nevada. Quiero que esta situación se aclare para que pueda regresar al octágono lo antes posible", concluyó Sean O'Malley.

Cabe señalar que con esta baja UFC deberá ver si Marlon Vera tendrá un nuevo rival o quedará también fuera del evento, que se desarrollará este 6 de julio en el T-Mobile de Arena.

Marlon Vera tiene un récord de 13-5-1. (Getty Images) Marlon Vera tiene un récord de 13-5-1. (Getty Images) Getty Images

► Kevin Owens sobre la Wild Card: "Su principal objetivo es hacer los shows impredecibles y lo está consiguiendo"



► ¡Después de dar el sí! R-Truth recuperó el título 24/7 tras interrumpir la boda de Drake Maverick [VIDEO]



► Su Majestad, Roger Federer: venció en dos sets a Herbert y llegó a final del ATP 500 de Halle 2019



► Tour de Francia 2019: fechas, recorrido, etapas, ciclistas y más de la histórica carrera de ciclismo