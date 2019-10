UFC Singapur: Demian Maia enfrenta a Ben Askren en la estelar del evento

UFC Singapur EN VIVO: Demian Maia vs. Ben Askren pelean este sábado 26 de octubre desde las 4:00 a.m. (hora peruana) desde el Singapur Indoor Stadium de Kallang. El combate principal tendrá un duelo entre grapplers, lo que supondrá una pelea a ras del suelo. Además, habrá presencia sudamericana con el argentino Laureano Staropoli y el peruano Enrique Barzola.

El peruano Enrique Barzola parte con menos favoritismo para enfrentar al ruso Movsar Evloev, quien llega a Singapur sin derrotas y este sábado tendrá que exponer su condición de invicto ante el 'Fuerte'.

En sus últimos tres combates, Enrique Barzola ganó dos, el último por decisión dividida contra Bobby Moffett en el UFC 156 de agosto pasado, y perdió uno contra Kevin Aguilar en el evento desarrollado en Philadelphia en marzo pasado.

Mientras que Evloev lleva 11 victorias consecutivas en su carrera, la cual empezó en 2014, siendo el último en e UFC Fight Night 149 contra Sung Woo Choi en una batalla a tres rounds completos y que terminó en triunfo para el soviético por decisión unánime.

El pesaje entre Barzola y Evloev se realizó sin problemas y sin grandes diferencias entre ambos combatientes. El peruano llegó con 145 libras, uno menos que el ruso. Las técnicas de cada uno son diferentes, por lo que se espera una pelea interesante en Singapur.

UFC Fight Night Singapur: Maia vs. Askren | Cartelera de este sábado



Main Card:



Ben Askren (170.5 libras) vs. Demian Maia (171 libras)

Michael Johnson (156 libras) vs. Stevie Ray (156 libras)

Frank Camacho (155.5 libras) vs. Beneil Dariush (156 libras)

Ciryl Gane (239 libras) vs. Don Tale Mayes (250 libras)

Muslim Salikhov (171 libras) vs. Laureano Staropoli (171 libras)

Preliminares:



Randa Markos (115 libras) vs. Ashley Yoder (115 libras)

Rafaei Fiziev (155 libras) vs. Alex White (155 libras)

Enrique Barzola (145 libras) vs. Movsar Evloev (146 libras)

Sergei Pavlovich (253 libras) vs. Maurice Green (250 libras)

Alexandra Albu (116 libras) vs. Loma Lookbonmee (114 libras)

Jeff Hughes (254 libras) vs. Raphael Pessoa (264 libras)

►Dos expertos en el piso: Demian Maia estuvo cara a cara con Ben Askren previo al UFC Singapur [VIDEO]



► ¡Todo listo! Enrique Barzola tuvo último careo con el ruso Movsar Evloev previo al UFC Singapur [VIDEO]



► El 'Fuerte' Barzola sobre su pelea en Singapur: "Voy a buscar un gran nocaut o demoler a mi rival en tres rounds"



► ¡Con el peruano Enrique Barzola! Fecha, horarios y canales del UFC Singapur