¡Rompió su silencio! Las primeras palabras de Dillashaw tras quedar suspendido dos años por doping positivo

Luego de fallar en su último control y dejar vacante el título de peso gallo de UFC , TJ Dillashaw fue suspendido dos años por la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos. Y a través de sus redes sociales, el excampeón decidió romper su silencio.

"Lo arruiné, me costará mucho tiempo perdonarme, y así debería ser. Lo que más me preocupa es que se juzgue por mis acciones a mis compañeros y entrenadores. Ellos no tuvieron nada que ver. Debo darle el ejemplo a mi hijo de que si te equivocas, tienes que reconocerlo"; dijo TJ Dillashaw.

Asimismo, el excampeón de UFC mencionó que viene arrastrando una lesión en el brazo, por lo que en este tiempo que estará fuera servirá para recuperarse y mejorar. Esto teniendo en cuenta que recién podrá volver a pelear en enero de 2012.

Cabe señalar que TJ Dillashaw dio positivo por eritropoyetina humana recombinante (rHuEPO), un resultado que derivó de la prueba que se le hizo el 18 de enero. Según describió USADA, esta sustancia aumenta el transporte de oxígeno y la potencia aeróbica, por lo que está prohibida en UFC.

