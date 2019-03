No se quedó callado: la reacción de Henry Cejudo luego del fallo de TJ Dillashaw en prueba antidoping

A través de su Instagram, TJ Dillashaw reveló que falló en una prueba antidopaje, por lo que voluntariamente renunció al título de peso gallo de UFC. Y luego de este hecho, Henry Cejudo , su último rival, reaccionó en diálogo con ESPN.

"Me siento mal por él. Obviamente, hay excepciones. Algunos fueron acusados erróneamente, pero gente como Lance Armstrong o Marion Jones tendrán que vivir con el arrepentimiento y la deshonestidad el resto de sus vidas. Honestamente, me siento mal por ellos", declaró Cejudo en ESPN.

"Quiero reservar mi opinión (sobre lo de TJ Dillashaw), pero no quiero que nadie utilice sustancias prohibidas nunca. No hay lugar para esas personas en las artes marciales mixtas, esto no es béisbol o el baloncesto. Aquí somos personas con guantes de cuatro onzas golpeando a otros", sentenció el campeón de peso mosca de UFC.

Cabe señalar que luego del nocaut de Henry Cejudo sobre TJ Dillashaw se especuló con una posible revancha, pero en peso gallo. Sin embargo, por la suspensión de un año del excampeón, puede que esto ya no ocurra.

