Van con todo: ¿por qué All Elite Wrestling ya tiene todas las armas para competir con WWE?

Luego de que All Elite Wrestling anunciara su acuerdo con TNT Drama para transmitir sus programas semanales, seguramente a muchos fanáticos –sobre todo los que tienen más de 30 años– se les vino a la mente el último gran rival que tuvo WWE : la extinta WCW, en la década de los 90s.

Y aunque antes de AEW y después de WCW estuvieron Impact Wrestling, Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, ninguno fue realmente rival para la poderosa WWE. Ninguno de ellos tenía lo que acaba de adquirir All Elite Wrestling: un acuerdo importante en televisión, en horario estelar.

Si bien solo se anunció la transmisión de AEW en televisión, se especula que el lanzamiento se daría en el segundo semestre de este año. Y en un horario que significaría la vuelta de 'Las guerras de los lunes por la noche'.

WWE vs. WCW: el clásico de fin de siglo

La denominación hace referencia a una batalla que sostuvo WWE –que por entonces se llamaba WWF: World Wrestling Federation– con WCW por los ratings de los lunes. Empezó un 4 de setiembre de 1995 y terminó en 2001, cuando Ted Turner no pudo resistir a la oferta de Vince McMahon y vendió la empresa.



A pesar de que desapareció, la WCW llegó a vencer en rating a la WWE durante su apogeo, a finales de los 80s, gracias a que Ted Turner llegó a contratar a figuras como Hulk Hogan, Randy Savage, Bret Hart, entre otros.

Además de contratar estrellas, la estrategia de WCW fue llegar a la mayor cantidad de público posible, y no necesariamente amantes de la lucha libre. Por ello, organizó eventos en turísticos lugares como Disney. Esta idea de expansión también estuvo presente al momento de 'fichar': contrataron luchadores latinos y asiáticos.

Ante esta amenaza, WWF (ahora WWE) se vio obligado a realizar varios cambios. La competencia con WCW era tan importante que 'todo valía' para ganar audiencia. En ese sentido, Vince McMahon convirtió su show más violento y lo enfocó a un público más adulto.

Nombres como The Rock, Stone Cold y Mick Foley fueron los 'caballos de batalla' de WWE ante el embiste de WCW. Y al final, por diferentes factores –uno de ellos el económico– la empresa de Ted Turner terminó siendo absorbida por la de McMahon.

Los argumentos de All Elite Wrestling

Pero, ¿qué de especial tiene All Elite Wrestling para que uno pueda elevarlo a la categoría de rival de WWE? Primero, el tema económico, a cargo del promotor Tony Khan, hijo del multimillonario Shakid Khan y co-propietario de Jacksonville Jaguars de la NFL.

Luego, en cuanto a roster (plantel), AEW no tiene nada que envidiarle a WWE: los luchadores contratados son reconocidos a nivel mundial y de diferentes empresas independientes. Y además de talento, hay nombres conocidos: Kenny Omega, Chris Jericho, Cody Rhodes, The Young Bucks, entre otras figuras.

AEW también tendrá su primer evento como empresa, llamado Double or Nothing, que tendrá lugar este 25 de mayo en Las Vegas. Una gran oportunidad para que los fanáticos puedan ver un poco de lo que se 'cocinará' en los futuros programas semanales.



Y como si de revanchas se tratara, TNT Drama es parte de la corporación WarnerMedia, la cual dirige Ted Turner. Así es: el mismo que estuvo al mando de la extinta WCW.



"Los fans de la lucha libre han querido y han necesitado algo diferente, auténtico y mejor durante demasiado tiempo", declaró Tony Khan, después de cerrar su acuerdo televisivo.

¿Se despertará el 'monstruo'?

Quizá sea el momento perfecto para que WWE sienta presión y competencia. Y es que, desde hace un tiempo, sus fanáticos han criticado su producto. Pero al no haber otra empresa, no sentían la necesidad de innovar sus shows. En ese contexto, la llegada de AEW será una motivación, aunque sea a la fuerza.

De hecho, la primera respuesta no ha tardado: Vince McMahon apareció para anunciar un wild card (o pase libre), que servirá para que los luchadores de RAW aparezcan en SmackDown y viceversa. De esta forma, ambos shows llamarán más la atención.

Sin embargo, hasta el momento no se han reflejado mejorías: el SmackDown del último martes tuvo un descenso de 5.39% de espectadores con respecto a su edición anterior (audiencia solo de Estados Unidos). Un momento perfecto para AEW, empresa que buscará no solo darle un nuevo aire a la lucha libre, sino destronar a WWE. El tiempo lo dirá, pero de que tienen las armas, las tienen.

