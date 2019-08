¡Está 'on fire'! Chris Jericho le dejó un mensaje a WWE tras enterarse de que NXT se emitirá los miércoles en televisión

No se puede negar que Chris Jericho es uno de los principales responsables de que AEW esté yendo en buen camino. En parte, debido a su campaña en medios hablando sobre la nueva empresa de lucha libre y refiriéndose a WWE en muchas oportunidades.

Él sabe que es una pieza importante para la All Elite Wrestling y ahora también se cree la persona que ha revolucionado la lucha libre. Su último mensaje a WWE lo deja muy claro.



Ya es oficial que el primer programa de la AEW, el Wednesday Night Dynamite, llegará a las pantallas el 2 de octubre. Y también es oficial que a partir del 18 de setiembre NXT se empezará a emitir en USA Network los miércoles en la noche, por lo que es un hecho que habrá una disputa por la audiencia.

Así que Jericho publicó en su Twitter: "A propósito... ¿NXT se transmitirá por USA Network? De nada. (Estoy) cambiando la industria". Una clara alusión a que gracias a él, la WWE ha decidido poner su show amarillo en televisión (antes solo se podía ver en WWE Network).



No es la primera vez que Y2J dice que gracias a él, la WWE está haciendo cambios. En una entrevista concedida a TV Insider, antes del evento de Double or Nothing, señaló: "No me sorprende que la WWE esté prestando atención a AEW. Todos en WWE le deberían dar las gracias a Chris Jericho, porque en el momento que firmé con AEW, esta empresa tuvo credibilidad, y es ahí cuando en WWE empezaron a subirle el sueldo a todo el mundo, para que no se fueran".

La empresa de Vince McMahon no ha contestado, pero lo que es un hecho es que habrá una guerra los miércoles en la noche.

► Van por la gloria: Bayley defenderá el título femenino de SmackDown ante Charlotte Flair en Clash of Champions [VIDEO]



► WWE no se queda atrás: NXT llegará a la televisión para competir en el mismo horario con AEW [VIDEO]



► Duro golpe para la 'sele': Ángela Leyva se perderá el Sudamericano de vóley por lesión



► ¡Hizo historia! Duckhee Lee se convirtió en el primer tenista sordo en ganar un partido de tenis en la ATP