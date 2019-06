¡Locura total! All Elite Wrestling vendió todas las entradas para su próximo evento en solo 15 minutos

Luego del éxito de Double or Nothing, All Elite Wrestling anunció su segundo evento, llamado All Out. Y en solo cuestión de 15 minutos, los boletos se agotaron. Así lo confirmó Cody Rhodes, ejecutivo de la empresa.

Mediante sus redes sociales, Cody Rhodes agradeció la acogida del público por haber agotado todos los boletos para All Out, evento de AEW que se realizará el 31 de agosto en el Sears Centre Arena de Chicago en Illinois.

En total, el escenario tiene capacidad de 11.218 espectadores y todos las entradas se agotaron al instante. Por el momento, AEW ha anunciado dos combates para All Out, uno de ellos será por el título mundial de la empresa.

Adam Page y Chris Jericho definirán al primer campeón de AEW; por su parte, el segundo encuentro confirmado será entre Kenny Omega y Jon Moxley. Esto luego de la aparición del exluchador de WWE en el final del evento Double or Nothing.

