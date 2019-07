¿Se unirá el irlandés? AJ Styles aseguró que Finn Bálor siempre tendrá una invitación para unirse a The Only Club

AJ Styles , Karl Anderson y Luke Gallows llegaron recargados al último Raw. No solo estrenaron un logo, sino también un nuevo nombre de equipo. Ahora se llaman 'The OC' (The Only Club), que significa el único club que importa, despreciando de alguna forma al Bullet Club.

Y lo mejor para los fanáticos de la WWE es que el grupo quiere a Finn Bálor dentro de sus filas. "En estos momentos no estamos en la misma sintonía. No sé si él querrá formar parte de esto. Pero él siempre tendrá una invitación. Uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro", dijo el 'fenomenal one' en una reciente entrevista con The Wrap.

Balór se encuentra fuera de los cuadriláteros por unos meses. Está descansado y tomándose unas vacaciones con su enamorada Vero Rodríguez, periodista de FOX Sports. La última vez que se le vio fue la semana pasada en Raw cuando fue atacado por Bray Wyatt.

La gran pregunta es si Bálor aceptará unirse al nuevo club una vez que esté de regreso. Motivos para negarse no tiene pues los miembros de ' The OC' son sus amigos. Finn fue uno de los fundadores del Bullet Club junto a Anderson. Gallows se unió después, y posteriormente AJ Styles tomó el liderato del grupo cuando el irlandés se fue. Hay historia. Así que si se juntan los cuatros, sería épico.

