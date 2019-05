¡Lo sufre la fanaticada! Alexa Bliss quedó fuera de Money in The Bank tras no recibir el alta médica

A través de un comunicado, WWE anunció que Alexa Bliss no podrá ser parte de Money in the Bank 2019 , pese a tener un puesto asegurado en la lucha por el maletín femenino. Esto tras no obtener el permiso de los médicos para volver competir.

" Alexa Bliss no tiene el permiso médico para competir el domingo en Money In The Bank, por lo que ha sido removida del combate de escaleras por el maletín femenino. Se anunciará un reemplazo", concluyó el comunicado de WWE.

Aunque no se especifica la gravedad de la lesión, todo hace indicar que guardaría relación con las conmociones que sufrió en el pasado y por las cuales no ha competido de manera constante en WWE. Como se recuerda, Bliss estuvo alejada desde octubre de 2918 hasta el Royal Rumble de este año.

El último combate de Alexa Bliss fue ante Naomi el pasado 29 de abril en RAW. Y en la pasada edición del show rojo, Nikki Cross la reemplazó en un combate fatal de cuatro esquinas contra otras participantes del Money in the Bank.

Con ello, Natalya, Dana Brooke, Naomi, Bayley, Mandy Rose, Ember Moon y Carmella estarán a la expectativa del reemplazo de Alexa Bliss para Money in the Bank 2019.

