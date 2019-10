Andrade se ganó al suegro: "Ric Flair es una gran persona, a veces cenamos juntos, me trata genial"

Aunque no tiene actualmente una rivalidad importante en la WWE , Andrade está viviendo un gran momento, pues se encuentran en una relación con Charlotte Flair. Ambos, por lo que publican en redes sociales, están muy enamorados. Pero cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo se lleva el mexicano con su suegro Ric Flair ?

Recientemente, Andrade habló sobre este tema con el medio Digital Spy. "Cuando lo conocí (al Nature Boy), estaba muy nervioso. Ahora estoy encantado de tenerlo en la familia. Adoro a Ric Flair. Es una gran persona, a veces cenamos juntos, me trata genial", contó el mexicano.

"Cuando yo y Charlotte empezamos a salir, le rogué para que no le dijera nada a su padre. Pero ella me respondió: "Es mi papa, no le va a importar'[...] Tengo un gran respeto por él y por todo lo que ha hecho en la lucha libre. Es una leyenda", agregó.



A Andrade también le consultaron si quisiera hacer equipo con su enamorada Charlotte. Esta fue su respuesta: "Por ahora, cada uno está centrado en su carrera individual. Quizás en el futuro podamos hacer equipo en un Mixed Match Challenge. Tenemos una gran conexión tanto fuera como dentro del ring".

