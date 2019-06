Batista saca la cara por WWE: "No veo a AEW como una competencia seria"

Aunque se le relacionó con AEW , Batista volvió a WWE para enfrentar a Triple H en su última lucha en WrestleMania 35. Y en una reciente entrevista con Chris Van Vliet habló sobre si la nueva marca será competencia para Vince McMahon.

"No veo a AEW como una competencia seria. La veo como competencia, lo que es genial, siempre debería haber competencia. Pero hasta que no sepan producir una gran estrella, hasta que sepan hacer producciones tan grandes como WWE", declaró Batista.



"Quiero decir WWE ya tiene a las tres próximas generaciones de superestrellas, porque tienen campamentos de NXT por todo el mundo. Están tan lejos que no la veo como competencia real. Ni de lejos", sentenció el excampeón mundial.

Y sobre si aceptaría un contrato con AEW, Batista fue muy tajante en su respuesta. "No trabajaré para otra promoción. Esto es un retiro real. Mi carrera en el ring se terminó. Si me dicen para ir al Salón de la Fama de WWE, lo haré, pero no tendré otro combate", concluyó.

