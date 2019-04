Los problemas de ser doble campeona: Becky Lynch peleará dos veces en Money in the Bank 2019

Becky Lynch tendrá la oportunidad de demostrar, otra vez, por qué merece ser la absoluta campeona de la WWE. Y es que en Money in the Bank, deberá defender sus dos títulos, el de Raw y SmackDown. El primero ante Lacey Evans y el segundo ante Charlotte Flair.

Sí, serán dos contiendas diferentes que pondrán a prueba toda la capacidad de The Man, quien luego de enterarse que peleará contra Charlotte por el título del show azul dijo: "Cuando termine Money in the Bank, estos dos cinturones seguirán en mis manos".

Hace dos semanas, en Raw, Lacey Evans venció a Natalya y se adjudicó el boleto para pelear contra la irlandesa por el título de Raw. Y en el último Smackdown, la Reina derrotó a Bayley y se posicionó como la retadora número uno al cinturón azul.

Estas dos peleas formarán parte de la cartelera de Money in The Bank, tal como lo ha confirmado la misma WWE. Además, la empresa también ha anunciado otros dos combates para el evento: el Seth Rollins versus AJ Styles por el título universal y el Roman Reigns contra Elias.

Becky Lynch vs. Lacey Evans por el título femenino de Raw. (WWE) Becky Lynch vs. Lacey Evans por el título femenino de Raw. (WWE)

Becky Lynch vs. Charlotte Flair por el título femenino de SmackDown. (WWE) Becky Lynch vs. Charlotte Flair por el título femenino de SmackDown. (WWE)

► La tuvo difícil: Rafael Nadal sufrió para vencer a Leonardo Mayer en el torneo Conde de Godó



► ¡Leonard lideró el triunfo! Toronto Raptors liquidó a Orlando Magic y ya está en semifinales de Este



► Con grandes sorpresas: repasa todos los resultados del SmackDown Live de Nebraska



► Se había tardado: Kevin Owens traicionó a Kofi Kingston y lo atacó con brutalidad en SmackDown Live [VIDEO]