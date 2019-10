Le rompieron el corazón: Bobby Lashley y Lana se besaron en frente de Rusev en Raw [VIDEO]

No fue un día nada bueno para Rusev. Tuvo la oportunidad de ganar el título universal en su lucha contra Seth Rollins, pero ocurrió algo que sorprendió a todos los presentes. Ni el búlgaro se pudo creer lo que estaban viendo sus ojos.



Rusev sacó al 'Arquitecto' fuera del cuadrilátero y en ese momento apareció Bobby Lashley. Sin embargo, el 'Superman Negro' no se acercó al ring, al contrario se quedó en el inicio de la rampa esperando a que alguien saliera.



Y ese alguien salió. Se trató de Lana, la esposa de Rusev. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo hasta que pasó lo inesperado: la rubia empezó a besarse en la boca con Bobby Lashley varias veces. Rusev, decepcionado y atónito, solo se quedó mirando hasta que se apagaron las luces. Segundos después, 'The Fiend' Bray Wyatt se hizo presente para atacar a Seth Rollins. Así terminó el show rojo.

Así fue el beso entre Bobby Lashley y Lana. (Foto y video: FOX Sports 2/ WWE)

Con este Monday Night Raw arranca la nueva temporada que tendrá la WWE. Se está llevando a cabo en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, en Arizona. La pirotecnia ha vuelto al show y hay tres nuevos comentarista: Vic Joseph, Dio Maddin y Jerry 'The King' Lawler.

