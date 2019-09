¡No hay respeto para el 'rey'! Chad Gable destrozó la corona de Baron Corbin en SmackDown [VIDEO]

Luego de vencer a Chad Gable en la final del King of the Ring en RAW, Baron Corbin se coronó como 'rey' del torneo. Sin embargo, no tuvo una celebración esperada en el WWE SmackDown Live , pues su corona fue destrozada.

Corbin apareció con el cetro, la corona y la silla para dar un mensaje como 'rey' de WWE. "Sé que están contentos (al público), no seré el rey que quieren, pero sí el que necesitan", dijo Corbin, tras ello llamó a Chad Gable al ring para darle un reconocimiento.

Chad Gable destrozó la corona de Baron Corbin en SmackDown. (WWE)

Sin embargo, lejos de reconocerlo, Corbin lo humilló por su estatura. Por varios segundo, Gable escuchó los insultos, pero se cansó y lo atacó hasta sacarlo del ring. La huida del 'Lobo' no le dio tiempo para sacar su corona o cetro.

Por eso, Chad Gable -aprovechando la situación- destrozó el cetro y pisoteó la corona de Corbin. Esto mientras el público de WWE festejaba el acto.

