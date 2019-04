¡Por el título de SmackDown! Charlotte Flair enfrentará a Becky Lynch en Money in the Bank [VIDEO]

Charlotte Flair tendrá otra oportunidad de ganar el título femenino de SmackDown. La Reina venció a Bayley y obtuvo el boleto para enfrentar a Becky Lynch en Money in the Bank. El cinturón del show azul estará en juego.

Becky y Charlotte se volvieron a encontrar tras su combate en WrestleMania 35 y ambas tuvieron un intenso careo. Cuando estaban en el momento más álgido, llegó Bayley y reto a Charlotte Flair: la ganadora tendría una pelea titular contra Becky en el siguiente pay-per-view de WWE.

El combate entre ambas fue del agrado de los asistentes y, en más de una ocasión, los puso muy nervioso. Sin embargo, Charlotte le aplicó una poderosa lanza a Bayley y ganó por cuenta de tres. De esta manera, 'La Reina' peleará por el título de SmackDown contra 'The Man' en Money in The Bank.

El WWE SmackDown Live de Nebraska tuvo como pelea estelar el Kofi Kingston versus Shinsuke Nakamura. El primero estuvo acompañado por Xavier Woods y Kevin Owens, quien es el nuevo miembro de The New Day mientras Big E se recupera de su lesión. En tanto, el japones tuvo de apoyo a Rusev y Lana.

Esta última pelea la ganó Kofi por descalificación debido a la intervención de Rusev. Luego, ambos grupos se agarraron a golpes y Kevin Owens terminó traicionando al campeón de la WWE.

