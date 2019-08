Chris Jericho responde: ¿habrá una guerra televisiva entre AEW y la WWE?

Hace dos décadas hubo una guerra entre la WWE y la WCW, que terminó ganando la empresa de Vince McMahon; la segunda desapareció, pero quedó en el recuerdo de los fanáticos de la lucha libre. Hoy, parece, que se avecina otra con AEW, aunque estos últimos han asegurado que no quieren ningún enfrentamiento.

All Elite Wrestling empezará a emitir su programa semanal desde el miércoles 2 de octubre y podría enfrentarse con NXT. Este show amarillo también se transmite los miércoles y a partir de setiembre lo pasará la USA Network, por lo que habría cambios, como hacer el programa en vivo.

Chris Jericho, de AEW, recientemente fue entrevistado en Busted Open Radio y habló sobre este tema. "Poner un programa de dos horas en directo va complemente con lo que es NXT. Es solo una reacción de un hombre que quiere comenzar una guerra cuando a nosotros no nos importa ni siquiera empezarla", aseguró.



"Para nosotros, no hay guerra. Solo estamos haciendo lo que queremos hacer. A algunas personas no les gusta eso y están reaccionando a eso. Si quisiéramos, nosotros podríamos hacer como Nitro: empezar tres minutos antes de que WWE salga al aire", agregó Jericho, quien así dejó claro que no quiere una guerra televisas como sucedió con WCW.



Y por último, señaló: "En estos momentos no me importa ninguna otra compañía de lucha libre. Quiero que todos hagan bien su trabajo, que hagan lo que quieran y lo mejor que puedan".

