WWE Clash of Champions 2019: fecha, horarios y canales del evento donde todos los títulos estarán en juego

El evento de la WWE donde todos los títulos estarán en juego será el Clash of Champions 2019 , cuya cartelera ya está lista (a menos de que agreguen un combate a último minuto) y cuenta con un total de once enfrentamientos.

El Clash of Champions de este año se realizará el domingo 15 de setiembre en el Spectrum Center de Charlotte en Carolina del Norte. Y será transmitido por la señal de FOX Action y de WWE Network desde las 6:00 pm (hora peruana).

Todos los campeones tendrán que defender sus títulos, pero una de las peleas que más llama la atención es la del actual dueño del cinturón universal Seth Rollins, quien tendrá que verse las caras con el gigante Braun Strowman.

No solo eso. Ambos son campeones en parejas de Monday Night Raw y tendrán que enfrentarse a Robert Roode y Dolph Ziggler. ¿Cómo harán el 'Arquitecto' y la 'Bestia entre hombres' para primero defender los cinturones en parejas y luego pelear por el universal?

Cedric Alexander, por su parte, la tendrá difícil en este pay-per-view y deberá dar todo de sí mismo para arrebatarle el título de los Estados Unidos a AJ Styles, quien, seguramente, contará con el apoyo de Luke Gallows y Karl Anderson.

The Four Hoursewomen también estarán presentes en Clash of Champions, aunque no en un mismo combate. Bayley se enfrentará a Charlotte Flair por el título femenino de SmackDown; mientras que Becky Lynch tendrá que resolver sus asuntos con Sasha Banks y definir quién de las dos se queda con la corona de Raw.

No podemos dejar de mencionar que Kofi Kingston y Randy Orton por fin resolverán sus problemas. Aunque el campeón de la WWE no se puede confiar de la 'Víbora', quien tiene a The Revival como su gran apoyo; mientras que Xavier Woods y Big E estarán ocupados protegiendo sus cinturones en parejas del show azul. Por último, es probable que el título 24/7 cambie de manos.

horarios para Latinoamérica

•Honduras 5:00 pm

•Guatemala 5:00 pm

•El Salvador 5:00 pm

•Nicaragua 5:00 pm

•México 6:00 pm

•Ecuador 6:00 pm

•Perú 6:00 pm

•Colombia 6:00 pm

•Panamá 6:00 pm

•Bolivia 7:00 pm

•República Dominicana 9:00 pm

•Paraguay 9:00 pm

•Puerto Rico 9:00 pm

•Venezuela 9:00 pm

•Argentina 10:00 pm

•Brasil 10:00 pm

•Chile 10:00 pm

•Uruguay 10:00 pm

Cartelera

1) Bayley (c) vs. Charlotte Flair por el título femenino de SmackDown.



2) Becky Lynch (c) vs. Sasha Banks por el título femenino de Raw.



3) Seth Rollins y Braun Strowman (c) vs. Robert Roode y Dolph Ziggler por los títulos en parejas de Raw.



4) The New Day (Big E y Xavier Woods) (c) vs. The Revival (Scott Dawson y Dash Wilder) por los títulos en parejas de SmackDown.



5) Drew Gulak (c) vs. Humberto Carrillo vs. Lince Dorado Triple por el título de la división de peso crucero.



6) Shinsuke Nakamura (c) vs. The Miz Singles por el título intercontinental.



7) AJ Styles (c) vs. Cedric Alexander por el título de los Estados Unidos.



8) Roman Reigns vs. Erick Rowan en una pelea sin descalificación.



9) Alexa Bliss y Nikki Cross (c) vs. Mandy Rose y Sonya Deville por los títulos femeninos en parejas de la WWE.



10) Kofi Kingston (c) vs. Randy Orton por el título de la WWE.



11) Seth Rollins (c) vs. Braun Strowman por el título universal.



