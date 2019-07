¿Habrán cambiado mucho? El antes y después de Becky Lynch, Seth Rollins y de otras superestrellas de WWE 

A los fanáticos de la WWE les interesa saber más sobre sus superestrellas favoritas. Por eso la misma empresa ha publicado una serie de imágenes del antes y después de los luchadores. En esta nota te las compartimos.

Se puede ver a Seth Rollins y a Roman Reings cuando entraban a NXT, a Daniel Bryan sin su pelo largo y a un Drew McIntyre totalmente diferente, uno que lleva puesta una falda escocesa y que no daba miedo.

'The Four Horsewomen' también están presentes: se puede ver a las versiones más jóvenes de Charlotte Flair, Bayley, Becky Lynch y Sasha Banks. En el caso de Banks, se aprecia que su versión antigua no tenía cabello morado.

Kofi Kingston, por parte, aparece con su traje jamaiquino; Xavier Woods, con su cabello al estilo afro; y Big E, prácticamente, está casi igual, aunque con un poco más de pelo. Revisa la galería para ver a algunas superestrellas en su juventud.

