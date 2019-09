No tuvieron piedad: Erick Rowan y Luke Harper masacraron a Roman Reigns y Daniel Bryan en SmackDown [VIDEO]

Daniel Bryan y Roman Reigns no la pasaron nada bien en el segmento estelar del último SmackDown Live, pues fueron atacados por Erick Rowan y Luke Harper , quienes se han vuelto a juntar para revolucionar el show azul.

Bryan salió al escenario para decir que él nunca estuvo detrás de los ataques a Roman Reigns, pero que eso ya no importa, pues ha venido a hablar de Erick Rowan. "Yo fui el único que se fijó en él, lo traté como un igual, como un amigo porque él es mi amigo", dijo Daniel.



Pero segundos segundos apareció Rowan. "Estoy enfermo de escucharte decir que tú y yo somos amigos. Nunca me dejaste hablar, me querías convertir en tu marioneta. ¿Alguna vez me preguntaste cómo me sentía?", expresó el gigante barbudo.

Bryan no dudo en contestarle y le dijo que si alguna vez le faltó el respecto, que lo golpee. En ese momento, Luke Harper se hizo presente y atacó a Bryan por la espalda. Erick se sumó a la acometida contra su excompañero.

Reigns apareció y trató de ayudar a Daniel, pero no tuvo éxito contra los dos gigantes barbudos. Al final, Erick y Harper lanzaron a Bryan contra la mesa de comentaristas.

Así fue el ataque de Erick Rowan y de Luker Harper contra Daniel Bryan y Roman Reigns. (Foto y video: WWE)

