¡Merecida oportunidad! Exsuperestrella de NXT reemplazará a Alexa Bliss en Money in the Bank 2019

Alexa Bliss iba a pelear en la lucha por el maletín en Money in the Bank 2019 , pero a cuatro días del evento, la WWE informó que no podrá hacerlo porque no ha recibido el permiso médico. También señalaron que buscarían un reemplazo y lo mejor es que ya lo encontraron.

Se trata de la exluchadora de NXT, Nikki Cross. Así lo informó la periodista Cathy Kelley en un video publicado en el Twitter de la WWE. De esta manera, la expeleadora de NXT tendrá que enfrentarse este domingo a Natalya, Dana Brooke, Naomi, Bayley, Mandy Rose, Ember Moon y Carmella.

Pero Nikki Cross ya sabe lo que es enfrentarse a tres de ellas. Y es que en el último Monday Night Raw reemplazó a Alexa Blis y salió airosa en una batalla de Fatal-4-Way contra Naomi, Natalya y Dana Brooke.



Nikki , además, no podía dejar de pronunciarse y escribió lo siguiente en un tuit: "El domingo tendré la pelea de mi vida. Será mi única oportunidad. He subido montañas antes. Ahora tengo que subir una escalera. Curiosamente, ahora el objetivo parece más alto que cualquier montaña".

Por otro lado, la WWE aún no ha publicado más información con respecto a Alexa Bliss. Sin embargo, el medio Pro Wrestling Insider ha asegurado que la peleadora habría sufrido una nueva conmoción cerebral.

► No había otra opción: Panam Sports retiró el skateboarding de los Juegos Panamericanos Lima 2019



► WWE Money in the Bank 2019: fecha, horarios, canales y cartelera del evento en Hartford, Connecticut



► Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers: chocan en el Juego 2 de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA



► ¡Abran paso! Rafael Nadal venció a Basilashvili y se metió a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma