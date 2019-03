WWE Fastlane 2019: sigue el último evento previo a WrestleMania 35 con el regreso de The Shield

El Quicken Loans Arena de Cleveland en Ohio será escenario de WWE Fastlane 2019 , último evento previo a WrestleMania 35. El show comenzará a las 7:00 pm (hora peruana) y será transmitido por la señal de FOX Action.

WWE Fastlane 2019 tendrá nueve combates, pero dos de ellos serán en el Kickoff, el cual arrancará una hora antes por la señal de YouTube. En Latinoamérica, los canales que pasarán el evento serán 184 de Movistar, 561 de DirecTV y 324 de Claro.

El combate de Big E y Xavier frente a Shinsuke Nakamura y Rusev abrirá el telón del WWE Fastlane 2019 en el Kickoff. Luego Rey Mysterio y Andrade 'Cien' Almas estarán cara a cara una vez más en el ring.

Dentro de los combates estelares figuran el regreso de The Shield, equipo que por última vez se reunirá en WWE Fastlane 2019. Así, Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose chocarán ante Bobby Lashley, Drew McIntyre y Baron Corbin.

WWE Fastlane 2019: horarios del evento para Latinoamérica



País Hora México 7:00 pm Honduras 6:00 pm Guatemala 6:00 pm El Salvador 6:00 pm Nicaragua 6:00 pm Ecuador 7:00 pm Perú 7:00 pm Colombia 7:00 pm Panamá 7:00 pm Bolivia 8:00 pm República Dominicana 8:00 pm Paraguay 8:00 pm Puerto Rico 8:00 pm Venezuela 8:00 pm Argentina 9:00 pm Brasil 9:00 pm Chile 9:00 pm Uruguay 9:00 pm

Asimismo, otro de los atractivos principales será el duelo entre Charlotte Flair y Becky Lynch. Y es que si la irlandesa logra la victoria irá a pelear por el título femenino de Ronda Rousey en WrestleMania 35.



Cabe señalar que Daniel Bryan defenderá su título de WWE en la estelar de Fastlane 2019 contra Kevin Owens. Esto luego de que Vince McMahon decidiera sacar del combate a Kofi Kingston y poner a 'KO' en su reemplazo.

WWE Fastlane 2019: cartelera del evento

table> Pelea Estipulación The Usos © vs. The Miz & Shane McMahon Por los títulos en pareja de SmackDown Daniel Bryan © vs. Kevin Owens Por el título de WWE Bayley & Sasha Banks © vs. Nia Jax & Tamina Por los título femeninos en pareja de WWE Asuka © vs. Mandy Rose Por el título femenino de SmackDown The Shield vs. Bobby Lashley, Drew McIntyre & Baron Corbin Pele en equipos Charlotte vs. Becky Lynch Si gana Becky, ambas pelearán con Ronda en WrestleMania 35 The Revival © vs. Aleister Black & Ricochet vs. Chad Gable & Bobby Rode Por los títulos en pareja de RAW Rey Mysterio vs. Andrade Combate individual The New Day vs. Nakamura & Rusev Combate en parejas

► ¡A retener el título! Valentina Shevchenko enfrentaría a Jessica Eye en UFC 238 por el cinturón peso mosca

►¡De colección! Los diez momentos más importantes en la carrera de Roman Reigns [VIDEO]

►Las luchadoras de WWE se hacen presentes: las diez deportistas más mencionadas en Twitter

►Fastlane 2019: fecha, hora, canal y cartelera del último evento de WWE antes de WrestleMania 35