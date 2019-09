Cambios en la cartelera: la final del torneo King of the Ring ya no se realizará en Clash of Champions 2019

Desde que la WWE anunció que volvería el torneo King of the Ring, la misma empresa se ha encargado de darle bastante promoción. Incluso, la pelea final iba a ser en el evento Clash of Champions, que se celebrará este domingo 15 de setiembre. Sin embargo, ya no será así.

En el último SmackDown Live, la compañía de Vince McMahon anunció que la final del King of the Ring se realizará en el próximo Monday Night Raw. De esta manera, recién la siguiente semana se sabrá quién se pondrá la ansiada corona.

Chad Gable y Baron Corbin son los que buscarán sentarse en el trono. El primero llega a la contienda tras derrotar a Shane McMahon, pues Elias no pudo estar ya que sufrió una lesión. El lobo solitario, por su parte, se impuso en una triple amenaza a Samoa Joe y Ricochet.

¿Será bueno que un nuevo 'rey' se corone en un programa semanal en lugar de un evento pay-per-view? Lo sabremos en las próximas semanas. Lo confirmado es que ahora Clash of Champions ha quedado con 11 combates.

Así anunció la WWE que la pelea final del torneo King of the Ring será el próximo Raw. (Foto: WWE) Así anunció la WWE que la pelea final del torneo King of the Ring será el próximo Raw. (Foto: WWE)

