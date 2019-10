¿Nuevo club? Finn Bálor quiere formar un equipo con The Authors of Pain (AOP)

Finn Bálor ha llegado para conquistar NXT. Ya no es ese personaje bueno que buscaba agradar a todos los fanáticos de la WWE. Ahora ha tomado el rol de villano. Y ya quiere formar un nuevo club.

La semana pasada traicionó a Johnny Gargano, lo que permitió que The Undisputed Era atacara a Tommaso Ciampa. Los presentes pensaron que el irlandés se uniría a ese grupo, pero no fue así: no hizo el clásico gesto de manos del stable liderado por Adam Cole.

Y no lo hizo porque está pensando en armar un poderoso grupo que gobierne la marca amarilla. "Hay un par de personas en las que me he fijado. No sé si sea posible, pero estoy muy interesado en The Authors of Pain (AOP)", declaró Bálor durante una entrevista con Sports Illustrated.

"Esos dos tipos ( Akam y Rezar) son de los más malos de este negocio. Si tengo la oportunidad de crear un Bálor Club en cualquier marca, sea en Raw, SmackDown o NXT, me gustaría que esos dos estén conmigo", agregó.

La idea, sin embargo, se ve un poco lejana, pues The Authors of Pain se encuentran en Raw y al parecer iniciarán una rivalidad con The Viking Raiders.

