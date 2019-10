¡Eso dolió! La potente lanza que le aplicó Roman Reigns a Erick Rowan en Hell in a Cell 2019 [VIDEO]

Hell in a Cell 2019 no deja de sorprender a todos los fanáticos de la WWE. Si Becky Lynch y Sasha Banks dieron una tremenda pelea en la Celda Infernal, Roman Reigns , Daniel Bryan , Erick y Harper no se quedaron atrás y también hicieron vibrar al público.

Uno de los momentos más álgidos fue cuando, sorpresivamente, el 'Perro Mayor' le aplicó una potente lanza a Erick Rowan sobre la mesa de los comentaristas, que terminó rompiéndose. Fue un golpe tan fuerte que el barbudo gigante ya no se pudo levantar.

Esto permitió que Roman y Bryan ganaran el combate, pues Luke Harper, ya estando solo en el ring, recibió un puño del súperhombre, unos rodillazos en el pecho por parte de Daniel, y finalmente una lanza. Al final, los dos ganadores se dieron un abrazo.



Así fue la lanza que le aplicó Roman Reigns a Erick Rowan en Hell in a Cell 2019. (Foto y video: WWE)

El Hell in a Cell 2019 se está llevando a cabo en el Golden 1 Center de Sacramento, en California, y su cartelera cuenta con nueve peleas, dos en la jaula de acero. Esta es la undécima edición de este evento que se celebra desde el 2009.

