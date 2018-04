"Nunca te rindas", es el lema que caracteriza a John Cena , ya que lo muestra en una de sus prendas cada vez que sale al ring. Sin embargo, el 'Marine' parece haber 'tirado la toalla' con respecto a su lucha contra The Undertaker en WrestleMania 34.

En el último WWE RAW previo al megaevento, John Cena volvió a realizar la misma secuencia que viene realizando hace cuatro semanas a la espera de The Undertaker. Al igual que las otras veces, el excampeón no encontró respuesta del 'Enterrador'.

Con WrestleMania 34 a pocos días, John Cena aceptó lo que parecía obvio en el último WWE RAW, The Undertaker no iba a aparecer. Así, informó que irá al megaevento como espectador, no sin antes dejarle un último recado a 'Taker'.

"The Undertaker, durante cuatro semanas, la gente te ha esperado, pero no haz tenido la decencia de levantarte y hacer algo. Puedes ignorarme, pero eres un hombre muerto caminando cuando no tomas en cuenta al público", dijo John Cena.

"Es obvio para todos que el año pasado dejaste tu sombrero y atuendo en el ring. Pero ahora quedó demostrado que dejaste las agallas en tu casa", agregó John Cena, antes de salir del último WWE RAW antes de WrestleMania 34.