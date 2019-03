¿'Marine' sin barco? John Cena sin rival confirmado para WrestleMania 35

Un 'Marine' sin barco. John Cena estaría sin conocer su futuro en WrestleMania 35. WWE no tendría decidido a quién elegir para que se suba al ring con el popular luchador en el evento más importante del año de la empresa.

Durante el episodio más reciente del programa 'Wrestling Observer Radio', Dave Meltzer reveló que el rumor de que WWE enfrentaría a John Cena y a Samoa Joe en WrestleMania 35 por el Campeonato de los Estados Unidos de WWE está lejos de ser cierto.



Por otro lado, hace meses se sabía que el plan original de la empresa con Cena de cara a "La Vitrina De Los Inmortales" era enfrentarlo a Lars Sullivan, pero esto no se dio porque el debutante sufrió ataque de ansiedad y tuvo que abandonar la arena.



Ahora, esta pelea no estaría ni en carpeta de los McMahon, ya que "The Freak" ni siquiera ha llegado a aparecer en televisión hasta el momento, por lo que Cena, diecidéis veces campeón mundial, se encuentra, hasta ahora, sin un rival definido para el mayor evento del año.

