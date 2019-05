¡Se vengó! Kofi Kingston le dio una buena paliza a Kevin Owens en el segmento estelar de SmackDown [VIDEO]

En el segmento estelar del SmackDown Live de Ohio, Kevin Owens debía entrevistar a Xavier Woods, pero el miembro de The New Day no salió. El su lugar, apareció el campeón de la WWE , Kofi Kingston y le dio a Owens una buena paliza.

En su programa de entrevistas, Kevin le advirtió a Kofi que en Money in The Bank le quitará su cinturón de la WWE y luego empezó a burlarse de Xavier Woods, quien no se presentó a la entrevista.



Entonces, Owens sacó un muñeco de Woods, lo sentó en la silla y simuló que lo estaba entrevistando. Hizo lo mismo con uno de Big E. Luego, patio la silla en donde estaban ambos juguetes y les dijo que eran una basura.

Después de esto, Kofi Kingston salió al escenario y se fue directo contra Kevin, quien al principio no pudo parar la furia del campeón de la WWE. Finalmente, se pudo librar y se metió entre el público, mientras que Kofi le gritaba que no se corra.

