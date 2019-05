¡Volarán los aires! Los luchadores que buscarán el maletín en Money in the Bank 2019 

El siguiente evento de la WWE se llevará a cabo este domingo 19 de mayo y es uno de los más importantes del año. Se trata del Money in the Bank 2019. No solo los cinturones de la empresa estarán en juego, los peleadores también podrán ganar el ansiado maletín.

La empresa ha anunciado dos peleas de escaleras en las que habrá una pequeña maleta suspendida en al aire: una de mujeres y otra de hombres. En la primera estarán Natalya, Dana Brooke, Naomi y Alexa Bliss -por parte de Raw- y Bayley, Mandy Rose, Ember Moon y Carmella -por parte de SmackDown-.

En la lucha masculina, también pelearán cuatro superestrellas del show rojo y cuatro del show azul. Sami Zayn, Ricochet, Drew McIntyre y Baron Corbin representarán a Raw, mientras que Ali, Finn Bálor, Andrade y Randy Orton combatirán en nombre de SmackDown.

Sin embargo, en cada combate solo uno podrá ganar. Y será quien tome el maletín. El que lo agarre podrá canjearlo en cualquier momento del año y obtener su oportunidad por el título de la WWE que más desee.

