¿Problemas a la vista? Maria Kanellis sí está embarazada y en la WWE estarían muy amargos

Maria Kanellis le informó a su esposo Mike que estaba embarazada en el último Monday Night Raw. Todo parecía parte de una nueva historia que iba a ser tejida por Paul Heyman, pero no. Se trata de una realidad.



La misma Maria lo dio a conocer en su cuenta de Instagram. ¿Y cómo ha caído esta noticia en la WWE? Pues están amargos, según cuenta Bred Shepard, quien conduce el podcast 'Oh, You Didn’t Know'.

La principal razón sería porque Kanellis no informó que estaba embarazada al momento de firmar, hace dos semanas, un jugoso contrato con la WWE por cinco años. Ella y su esposo Mike ganarían en total 250 000 dólares anuales.



"De acuerdo a una fuente de WWE, la compañía está molesta porque María anunció su embarazo poco después de que ella y su esposo renovaran con la empresa. La fuente también aseguró que ellos no deberían esperar tener un empuje significativo a corto plazo", dijo Shepard.



Aun así, la noticia del embarazo ha calado en el público de la WWE y teniendo a Paul Heyman, nuevo director ejecutivo del show rojo, como artífice de esta historia, es probable que los sigamos viendo los lunes por la noche.

