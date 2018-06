Una emocionante lucha de escaleras tuvo lugar este domingo en Money in the Bank 2018 , donde la WWE puso en juego por segunda vez en la historia el maletín femenino que le dio a la ganadora la chance de retar a la campeona.

Si bien Alexa Bliss se terminaría llevando el maletín de Money in the Bank , Sasha Banks fue protagonista de un divertido momento en la previa del combate.

Resulta que, mientras se dirigía al cuadrilátero de Money in the Bank , la entrada de Sasha Banks se vio interrumpida por un inesperado tropiezo: la excampeona no se percató de un desnivel en la rampa.

Sin embargo, Sasha Banks no permitió que ese traspié arruinara su presentación y continuó su camino hacia el ring, mientras seguía siendo ovacionada por los fanáticos de la WWE .