Paige vivió momentos bastante complicados entre 2016 y 2017, cuando estuvo alejada de la WWE debido a una serie de lesiones en el cuello y un doping positivo. Incluso, la británica cayó en una profunda depresión tras la filtración de videos íntimos donde aparecía teniendo relaciones sexuales.

A pesar de la gran crisis emocional que vivió, Paige decidió salir a la luz para aclarar su situación. Y en una reciente entrevista con el medio inglés DailyStar, la actual gerenta general de SmackDown Live explicó por qué decidió dejar de esconderse.

"Ese año y medio me metí en muchos problemas, pero siempre intenté ser lo más abierta posible al respecto. Fui muy abierta con los videos que salieron a la luz y las pruebas de drogas. Lo hice porque quería que las personas aprendieran de mis errores", explicó Paige.

"Mi pasión siempre fue luchar y lamentablemente terminé por un camino que ya no me permite hacerlo. Estuve en el fondo por un año y medio, y las personas que me sacaron de allí fueron mis fanáticos. Ellos decían 'sabemos que puedes salir de esto, eres más fuerte de lo que te sientes ahora, sabemos que puedes regresar'. Eso me inspiró para nunca rendirme", agregó la estrella de WWE.

Por otro lado, Paige aseguró que el exluchador Edge la ayudó mucho tras su decisión de retirarse definitivamente. "Me dijo 'te prometo que luego de que anuncies tu retiro vas a sentir como pierdes un gran peso sobre tus hombros y te sentirás mucho mejor'. Tenía mucha razón", finalizó Paige.