Ni Rollins lo pudo defender: Dolph Ziggler, Robert Roode, AJ Styles y su club acabaron con Braun Strowman en Raw [VIDEO]

El WWE Monday Night Raw de Baltimore comenzó con la firma de contrato entre Seth Rollins y Braun Strowman (ambos van a pelear por el título universal en Clash of Champions). Sin embargo, fueron interrumpidos por The Original Club - The OC ( AJ Styles , Karl Anderson y Duke Gallows).

Rollins y Strowman, quienes también son campeones en parejas, despacharon a los tres amigos y luego se pactó una pelea con The OC. Rollins cubrió a Anderson y ganó el combate, pero Styles subió y empezó a atacar al 'Arquitecto'.

El campeón universal se defendió y luego Strowman se fue contra Anderson y Gallows. En ese momento, aparecieron Dolph Ziggler y Robert Roode, quienes se lanzaron contra al gigante. Segundos después, el 'Fenomenal' y su grupo se unieron a la acometida contra Strowman.

La lluvia de golpes terminó cuando Strowman recibió el codazo fenomenal de AJ Styles. En conclusión: destrozaron al gigante.

Ziggler y Roode atacaron a Strowman y Rollins, pues las dos duplas se enfrentarán en Clash of Champions por los cinturones en parejas de Raw.

Así fue el ataque a Braun Strowman. (Foto y video: WWE)

