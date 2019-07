Ya viene la cigüeña: Maria Kanellis le reveló a Mike que está embarazada en pleno combate contra Becky y Rollins [VIDEO]

Becky Lynch , campeona femenina de Raw, y Seth Rollins, campeón universal, vencieron a Mike y Maria Kanellis , pero el combate tuvo una gran sorpresa. Maria reveló que estaba embarazada.

El arquitecto estaba masacrando a Mike, así que lo agarró e hizo que le diera el revelo a Maria. Segundo después, entró Becky. Maria, entonces, se bajó del ring y cuando la irlandesa la iba a atacar, soltó la bomba. "Estoy embarazada", afirmó en pleno combate.

Mike se quedó sorprendido y preguntó: "¿Cómo puedes estar embarazada?". Maria respondió: "¿Cómo puedo estar embarazada? No lo sé, porque no creo que tú seas lo suficientemente hombre como para embarazarme".



Mike no esperaba esa respuesta. Becky vio que estaba distraído y lo hizo regresar al cuadrilátero. Le aplicó su famosa palanca y lo hizo rendir.

Tras la derrota, Maria subió al ring y le dijo a Mike: "Cariño, no puedo creer que seas el padre de mis hijos. He esperado y esperado que tú seas un hombre para que crezcas, para que seas responsable, pero eres pura decepción. Esta noche, el único hombre fue Becky, así que la próxima vez le voy a pedir a ella que me deje embarazada".

Así fue el anuncio de Maria Kanellis. (WWE)

► Cristian Garín vs. Andrey Rublev: se enfrentan en la primera ronda de Wimbledon 2019



► ¡Qué miedo! The Undertaker le dejó un tenebroso mensaje a Shane McMahon y a Drew McIntyre en el show rojo [VIDEO]



► ¡Ya es oficial! Klay Thompson se queda con los Warriors mientras que Jimmy Butler se va a Miami Heat



► ¡Provocaron un desastre! Bobby Lashley y Braun Strowman rompieron las pantallas LED y causaron una explosión [VIDEO]