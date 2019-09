Con ayuda de Bayley: Sasha Banks derrotó a Nikki Cross y luego atacó a Alexa Bliss [VIDEO]

Sasha Banks salió victoriosa de su combate contra Nikki Cross en Monday Night Raw, gracias a que, durante la pelea, la campeona femenina de SmackDown Bayley distrajo al árbitro. ¿Qué ocurrió exactamente?



Nikki le aplicó una desnucadora giratoria a Banks. En ese momento, Bayley actuó para distraer al árbitro. Nikki se le quiso ir encima pero, la chica de los abrazos evitó los golpes. Sin embargo, no pudo evadir la acometida de Alexa Bliss (quien junto a Cross son las campeonas en parejas de la WWE).



Segundos después, la 'Jefa' se recuperó y pudo aplicarle su llave estado de cuentas a Nikki, quien no soportó el dolor y se rindió. Luego del combate, Sasha siguió golpeando a Cross. Y aunque Alexa trató de ayudar, no tuvo éxito, pues también fue atacada por Banks.

Sasha Banks venció a Nikki Cross y luego atacó a Alexa Bliss. (Foto y video: FOX Sports 2)

Este Monday Night Raw, que se lleva a cabo en San Francisco, California, continua con el camino a Hell in a Cell 2019, que se celebrará este domingo 6 de octubre en el Golden 1 Center, de Sacramento.



En este evento, ya hay dos peleas confirmadas: Seth Rollins contra 'The Fiend' Bray Wyatt por el título universal; mientras que Becky Lynch tendrá que defender su cinturón femenino de Raw ante Sasha Banks. Ambos combates serán en la caja de acero.

► ¡Lo hizo con furia! Rusev le aplicó su poderosa llave de rendición a EC3 en Raw [VIDEO]



► VER AHORA WWE Raw EN VIVO: sigue la Fatal 5-Way para definir al próximo retador al título de Seth Rollins



► ¡Con una lluvia de golpes! Cedric Alexander hizo correr a AJ Styles en el Monday Night Raw [VIDEO]



► Tenía que protegerse: Comentarista se escondió debajo de la mesa cuando el público enfureció en el UFC México [VIDEO]