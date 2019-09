WWE Raw EN VIVO: sigue en show rojo con Stone Cold en el Madison Square Garden de Nueva York

WWE Raw EN VIVO: el capítulo mil 372 del ‘show rojo’ será este lunes 8 de septiembre desde las 7:00 p.m. (hora peruana). El evento tendrá como sede el mítico Madison Square Garden de Nueva York y la transmisión estará a cargo de Fox Sports 2.

Stone Cold será el invitado especial en esta edición del programa. La ‘Serpiente cascabel’ participará como moderador en la firma de contrato del combate entre Seth Rollins y Braun Strowman.

La presencia de Steve Austin también será para evitar algún contratiempo como la semana anterior. AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows (The OC) atacaron al ‘Monstruo entre hombre’ y el ‘Arquitecto’.

Rollins y Strowman, vigentes campeones en pareja de Raw, se medirán el domingo 15 de septiembre en Clash of Champions en una lucha titular por el cetro Universal que pertenece al ex miembro de The Shield.

El histórico Madison Square Garden también será sede de la primera semifinal del torneo King of the Ring. Samoe Joe, Ricochet y Baron Corbin son los protagonistas que se medirán en una triple amenaza.

El ‘Lobo solitario’, en el pasado Raw, terminó con los sueños de Cedri Alexander. Mientras que Joe y Ricochet terminaron su batalla con una doble cuenta de tres. Entonces, ambos fueron declarados ganadores para avanzar a la siguiente ronda.

Becky Lynch, Charlotte Flair, Bayley y Sasha Banks, las ‘Cuatro Jinetes de la WWE’ y protagonistas de la revolución femenina en la empresa, estarán juntas en el cuadrilátero una batalla en parejas.

‘The Man’, campeona de Raw, hará equipo con la ‘Reina’. Mientras que la ‘Jefa’ se unirá con la actual campeona de SmackDown, Bayley. Esta contienda se desarrollará antes de los combates entre ellas en Clash of Champions.

WWE Raw: horarios del programa

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

México 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Paraguay 8:00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 2:00 a.m. (10 de septiembre)



