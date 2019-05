WWE RAW vía FOX Sports 2: sigue el show rojo de Nueva York con Brock Lesnar y Mick Foley

El WWE Monday Night Raw de este lunes 20 de mayo se celebrará en el Times Union Center de Albany, en Nueva York, y será transmitido por la señal de FOX Sports 2 desde las 7:00 pm (hora peruana). Brock Lesnar y Mick Foley serán los protagonistas de esta velada.

La noche anterior, en Money in the Bank 2019, Brock Lesnar apareció en los últimos minutos de la lucha de escaleras y ganó el maletín. Ahora puede canjearlo en cualquier momento por una lucha titular. ¿Lo hará hoy ante Seth Rollins?

Además, durante, el evento del dinero, la WWE anunció que Mick Foley estaría presente en el show rojo de Nueva York para presentar un nuevo título. En las redes, los usuarios han estado hablando de que se trataría del cinturón de lucha extrema (hardcore), pues Foley es uno de los grandes representantes en este tipo de peleas.

Becky Lynch también estará presente. La irlandesa pudo retener su título femenino de Raw ante Lacey Evans, pero no pudo quedarse con el de SmackDown, pues Charlotte Flair le ganó gracias a la ayuda de Evans. ¿Qué dirá ahora The Man?

Por último, The Usos (Jey y Jimmy Uso) vencieron a los actuales campeones en parejas de SmackDown en Money in the Bank, aunque los títulos no estuvieron en juego. Ambos ya saben que pueden ganar, así que probablemente se aparezca en Raw para enfrentar a los campeones Curt Hawkins y Zack Ryder.

WWE Monday Night Raw: horarios

6:00 pm: Guatemala

6:00 pm: Nicaragua

6:00 pm: Costa Rica

6:00 pm: El Salvador

6:00 pm: Honduras

7:00 pm: México

7:00 pm: Colombia

7:00 pm: Perú

7:00 pm: Panamá

7:00 pm: Ecuador

8.00 pm: Estados Unidos Este

8.00 pm: Paraguay

8.00 pm: Venezuela

8.00 pm: Bolivia

8.00 pm: Puerto Rico

8.00 pm: República Dominicana

8.00 pm: Chile

9:00 pm: Argentina

9:00 pm: Uruguay



