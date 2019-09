¡Se volvió loco! Rowan atacó de forma brutal a Roman Reigns y Daniel Bryan en SmackDown Live [VIDEO]

Desde que se supo que Rowan había sido el atacante de Roman Reigns hace unas semanas, algo cambió en el 'gigante'. Y en el último SmackDown dejó en claro que no hay nadie en WWE que pueda detenerlo, ni siquiera Roman Reigns ni Daniel Bryan.

Cuando Daniel Bryan esperaba unas disculpas de Roman Reigns, este apareció, pero fue atacado por Rowan. Los golpes no cesaron hasta llevarlo al ring. "Me siento orgulloso de lo que hice, y verás más castigo en Clash of Champions", dijo el barbón.

Rowan atacó de forma brutal a Roman Reigns y Daniel Bryan. (Video: WWE)

Tras sus palabras, Rowan agarró la escalera metálica y le conectó a Reigns en la cabeza. Si bien Daniel Bryan intentó convencerlo, solo recibió un castigo: lo levantó y lo azotó contra la mesa de transmisión de SmackDown.

"Nunca más volverá a pasar", gritó Rowan, refiriéndose a la manipulación que sentía cuando estaba con Daniel Bryan.

► Para sorpresa de todos: Chad Gable derrotó a Andrade y accedió a las semifinales del King of the Ring [VIDEO]



► ¡A no bajar los brazos! Selección peruana Sub 18 debutará el jueves en el Mundial de Vóley en Egipto



► Un logro más a su carrera: Vania Torres quedó entre las cuatros mejores del New York SUP Open



► Se siente 'fijo': Elias venció a Ali y clasificó a las semifinales del King of the Ring en SmackDown [VIDEO]