¿Con la plata baila 'La Bestia'? Seth Rollins dijo que Brock Lesnar solo "está en WWE por el dinero"

Es por los fanáticos. Así priorizó la búsqueda del cinturón Universal en WrestleMania 35 el luchador Seth Rollins en claro contraste a lo que piensa por parte de Brock Lesnar, el campeón vigente que, según el ex The Shield, solo vela por lo personal y económico.

"Tengo muchas gallas de entrar allí y yuxtaponer (enfrentar) a Lesnar, quien es alguien que está notoriamente en esto por sí mismo y por el dinero y yo nunca he visto la lucha de esa forma, nunca entré a la lucha por dinero o por mí mismo (su ego)", declaró Rollins en una reciente entrevista con Justin LaBar.

"Solo tengo mucha pasión por esto y mucho amor por la industria. Siento que cuando la gente viene y no respeta la lucha libre es como una bofetada en la cara para mí. Quizá no es algo tan intencional, pero se ve así. La gente necesita entender que esto no es algo en lo que entras, luchas y te conviertes en alguien genial luchando. Eso lleva años de trabajo duro y sacrificio", agregó.



Seth buscará quitarle el cinturón Universal a Lesnar en WrestleMania 35, que se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, este 7 de abril. Una lucha que será más que por el título.

