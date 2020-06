Tremenda sorpresa en el Friday Night SmackDown de esta semana. Y es que Bayley y Sasha Banks se convirtieron en las nuevas campeonas en parejas de la WWE, tras vencer a Alexa Bliss y Nikki Cross.

La ‘Jefa’ fue la encargada de darle la victoria a su equipo tras cubrir a Cross con un ‘crucifijo’. Alexa no pudo evitar la derrota porque estaba peleando con Bayley. De esta manera, tanto la 'exchica de los abrazos’ como Sasha se convirtieron por segunda vez en campeonas en parejas.

No solo eso. Bayley obtuvo se segundo cinturón tras poseer el título femenino de SmackDown. Y lo bueno para ella es que no tendrá que defender su campeonato principal, ya que no tiene rival a la vista para el evento Backlash 2020, que se llevará a cabo el domingo 14 de junio.

El SmackDown de esta semana se llevó a cabo en el Performance Center de Orlando con algunos luchadores de NXT como parte del público. La WWE no puede realizar eventos masivos debido a las medidas que ha tomado el Gobierno de Florida para evitar la expansión del nuevo coronavirus.