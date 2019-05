Se agarraron a golpes: Kevin Owens no pudo con Kofi Kingston a pesar de recibir la ayuda de Sami Zayn [VIDEO]

Sami Zayn y Kevin Owens trataron de acabar con Kofi Kingston en el SmackDown Live previo a Money in the Bank, pero no pudieron. El campeón de la WWE supo salir airoso de la acometida de los dos luchadores.



Kofi dirigió el programa The KO Show y llamó al ring a Kevin Owens, este salió y luego se fueron a los golpes. Sin embargo, Owens recibió la ayuda de Sami Zayn. Y aunque Xavier Woods salió para defender a su amigo, no pudo hacer mucho.

Owens tenía a Kofi contra una esquina del ring y le dijo que el domingo le quitaría su título en Money in the Bank. Después, trató de atacarlo pero se chocó con la esquina del cuadrilátero. Sami vio que Kingston se estaba parando y fue a golpearlo, pero al final recibió un 'trouble in paradise' o patadas giratorias del campeón.



Kofi se quedó en medio del ring, mientras Owens se estaba yendo. Luego, el miembro de The New Day bajó para ayudar a su amigo Woods. Así terminó el SmackDown Live previo a Money in the Bank, en donde el campeón deberá defender su título frente a Kevin Owens. En tanto, Sami Zayn formará parte de la lucha por el maletín.

Así se defendió Kofi Kingston. (WWE)

