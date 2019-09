WWE SmackDown Live EN VIVO: sigue la coronación de Baron Corbin quien ganó el torneo King of the Ring

El WWE SmackDown Live de esta semana se llevará a cabo este martes 17 de setiembre en el State Farm Arena de Atlanta, en Georgia. Y la transmisión estará a cargo de la señal de FOX Sports 3 desde las 7:00 pm (hora peruana).

La empresa ha anunciado que The New Day (Xavier Woods, Big E y Kofi Kingston) deberán hacerle frente a Randy Orton y The Revival (dúo conformado por Scott Dawson y Dash Wilder). La 'Vibora' perdió ante Kofi en Clash of Champions, así que lo más seguro es que esté con ánimos de venganza.

The Revival, por su parte, vencieron a Xavier Woods y Big E, y se convirtieron en los nuevos campeones en parejas de SmackDown Live. Ahora, quieren reafirmar por qué son la mejor dupla del show azul.

En este programa, también se realizará la coronación de Baron Corbin, quien ganó el torneo King of the Ring tras vencer a Chad Gable en Monday Night Raw. Durante el combate, la gente del show rojo lo abucheó, ¿cómo reaccionará el público de Georgia?



Erick Rowan también estará presente y hablará, en una entrevista, sobre lo sucedido en Clash of Champions, en donde derrotó a Roman Reigns con la ayuda de Luke Harper, quien regresó a la acción tras más de cuatro meses de ausencia.

Por otro lado, Shane McMahon dará más detalles sobre su decisión de despedir a Kevin Owens. Además, se espera que Bayley, campeona femenina de SmackDown, hable sobre la trampa que usó para derrotar a Charlotte Flair en Clash of Champions.

WWE SmackDown Live: horarios

6:00 pm: Guatemala

6:00 pm: Nicaragua

6:00 pm: Costa Rica

6:00 pm: El Salvador

6:00 pm: Honduras)

7:00 pm: México

7:00 pm: Colombia

7:00 pm: Perú

7:00 pm: Panamá

7:00 pm: Ecuador

8.00 pm: Paraguay

8.00 pm: Estados Unidos (Nueva York)

8.00 pm: Venezuela

8.00 pm: Bolivia

8.00 pm: Puerto Rico

8.00 pm: República Dominicana

9:00 pm: Argentina

9:00 pm: Uruguay

9:00 pm: Chile



