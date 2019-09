¡Lo agarró de punto! Stone Cold le volvió a aplicar su 'paralizadora' a AJ Styles cuando brindaban con cervezas [VIDEO]

La última pelea del WWE Monday Night Raw, que se realizó en el Madison Square Garden de Nueva York, dejó como ganadores a Seth Rollins, Braun Strowman, Cedric Alexander y The Viking Raiders, quienes vencieron a Dolph Ziggler, Robert Roode y The OC. Pero ahí no acabó todo.

A los segundos de que Cedric cubriera a AJ Styles y consiguiera la cuenta de tres, el tema musical de Stone Cold sonó y este salió para festejar con los luchadores que habían ganado. En ese momento, la transmisión salió del aire. Pero el festejó siguió.

¿Qué ocurrió? Stone Cold tomó el micrófono y trató de hacer las paces con AJ Styles por lo ocurrido al inicio del programa rojo (cuando el 'Fenomenal' recibió una paralizadora). Austin le dijo que entre al ring, AJ dudó un poco y a pesar de que Ziggler, Roode, Anderson y Gallows le dijeron que no lo haga, Styles lo hizo.

Luego, Stone Cold le ofreció su amistad y lo invitó a brindar con cervezas. Lo hicieron, pero el 'Fenomenal' no esperaba que Austin le volviera a aplicar una paralizadora. Al final, la leyenda de la WWE dio latas a todos y él se quedó brindando con los que habían ganado el combate estelar.

La 'paralizadora' de Stone Cold a AJ Styles. (Foto y video: WWE)

