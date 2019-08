SummerSlam 2019: sigue el megaevento de WWE desde el Scotiabank Arena de Toronto

WWE SummerSlam 2019 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VER | vía FOX Action y WWE Network. El megaevento se realizará este domingo 11 de agosto desde las 5:00 p.m. (horario peruano) desde el Scotiabank Arena de Toronto.

El evento más importante del verano -el segundo más grande de WWE después de Wrestlemania- ofrecerá a todos los fanáticos una cartelera muy interesante que incluye la defensa de seis campeonatos.

Seth Rollins ganó una oportunidad para retar a Brock Lesnar por el título Universal. El ‘Arquitecto’ llegará lastimado a la pelea del domingo. La ‘Bestia’, en las pasadas ediciones de Raw, atacó brutalmente a su contrincante.

Kofi Kingston, campeón de la WWE, tendrá una mano a mano con Randy Orton. La ‘Víbora’ estuvo provocando e insultando al monarca de la empresa durante las emisiones de SmackDown Live.

Por otro lado, la división femenina presentará tres contiendas muy atractivas. Las campeonas Becky Lynch y Bayley defenderán sus campeonatos contra la canadiense Natalya y Ember Moon, respectivamente.

Mientras que la miembro del Salón de la Fama de WWE, Trish Stratus, regresará a la acción para responder a las provocaciones de Charlotte Flair. Al finalizar el duelo, la leyenda anunciará su retiro definitivo de los cuadriláteros.

El mítico Goldberg también tendrá acción en SummerSlam. El ex campeón de la WCW apareció sorpresivamente el pasado lunes en Raw para encarar a Dolph Ziggler. El ícono de la lucha libre peleará por primera vez desde el Super ShowDown en junio, cuando cayó ante The Undertaker.

WWE SummerSlam 2019: Cartelera completa

Campeonato de WWE

Kofi Kingston vs. Randy Orton



Campeonato Universal de WWE

Brock Lesnar vs. Seth Rollins



Campeonato de Mujeres de RAW

Becky Lynch vs. Natalya



Campeonato de Mujeres de SmackDown

Bayley vs. Ember Moon



Campeonato de Estados Unidos

AJ Styles vs. Ricochet



Campeonato de Peso Crucero

Drew Gulak vs. Onely Lorcan



Si Kevin Owens pierde deberá renunciar a WWE

Kevin Owens vs. Shane McMahon



Goldberg vs. Dolph Ziggler



Trish Stratus vs. Charlotte Flair



"The Fiend" Bray Wyatt vs. Finn Balor



WWE Summerslam 2019 - horarios del kickoff / horarios del evento estelar

Perú - 4:00 p.m. / 5:00 p.m.

Ecuador - 4:00 p.m. / 5:00 p.m.

Colombia - 4:00 p.m. / 5:00 p.m.

México - 4:00 p.m. / 5:00 p.m.

Bolivia - 5:00 p.m. / 7:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m. / 7:00 p.m.

Venezuela - 5:00 p.m. / 7:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m. / 7:00 p.m.

Argentina - 6:00 p.m. / 8:00 p.m.

Brasil - 6:00 p.m. / 8:00 p.m.

Uruguay - 6:00 p.m. / 8:00 p.m.

España - 11:00 p.m. / 1:00 a.m. (12 de agosto)



►¡Sigue siendo la campeona! Valentina Shevchenko venció a Liz Carmouche en la estelar del UFC Uruguay [VIDEO]



►¡Brutal! Así quedó la nariz de Mike Perry luego de su combate contra Vicente Luque en el UFC Uruguay



► No se pudo: Humberto Bandenay cayó ante el local Luiz Garagorri en el UFC Uruguay [VIDEO]



► ¡Se puso 'Fuerte'! Enrique Barzola derrotó al estadounidense Bobby Moffett en el UFC Uruguay [VIDEO]