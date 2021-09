Aunque ya pasó buen tiempo desde que hizo su última aparición en WWE, los fanáticos podrán volver a ver en la pantalla chica a The Undertaker. Y es que el ‘Hombre Muerto’ estelarizará una película interactiva de Netflix.

‘Escape the Undertaker’ llevará por nombre el film y tendrá de protagonista a The New Day (Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston) intentando escapar del ocho veces campeón mundial. La premisa, a primera instancia, emociona a los fans.

Cabe resaltar que el largometraje tendrá jugabilidad: el espectador podrá decidir qué acciones tomará The New Day en algunas escenas, siendo vital su participación en el desarrollo de la trama. De esto ya hay antecedentes en películas anteriores como ‘Black Mirror: Bandersnatch’.

The Undertaker protagonizará una película de Netflix. (WWE)

‘Escape the Undertaker’ buscará llevar al espectador a un contexto parecido al de los combates cinematográficos que tuvo WWE durante la pandemia de la COVID-19, cuando las peleas se realizaban sin público.

Como se recuerda, una de las peleas cinematográficas más halagadas por los críticos fue entre Undertaker y AJ Styles en un cementerio en WrestleMania 36. La historia tuvo dosis de terror y oscuridad.