¡Para qué se metió! The Undertaker regresó a WWE y le aplicó 'garra contra lona' a Sami Zayn en SmackDown [VIDEO]

Luego de tres meses de ausencia, The Undertaker regresó a WWE para iniciar el SmackDown Live desde el Madison Square Garden. Y como no podía faltar, su entrada y presencia emocionó a los fanáticos en el coliseo.

"Quería venir aquí (al Madison Square Garden) y tomarme un minuto y absorber todo esto. Durante 30 años, he considerado estos terrenos sagrados como mi hogar. Ya no sé cuántas veces voy a llegar a casa", dijo The Undertaker.

The Undertaker regresó a SmackDown Live y le aplicó una 'garra contra lona' a Sami Zayn. (WWE)

Y cuando hablaba de la nueva era de estrellas, la música de Sami Zayn sonó. El exluchador de NXT elogió a The Undertaker; sin embargo, le cuestionó el haber inaugurado el SmackDown de esta semana y le pidió que se retire del ring.



Si bien The Undertaker le dio el micrófono e hizo el gesto de retirare, a último momento cambió de opinión y le conectó una 'garra contra lona'. Así, selló su momento en el Madison Square Garden.

