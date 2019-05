¡Todo listo para Money in the Bank! Repasa todos los resultados del SmackDown Live de Inglaterra

El SmackDown Live de Inglaterra tuvo como secuencia estelar The KO Show. Kofi Kingston fue quien dirigió el programa. Luego, pidió que salga Kevin Owens y cuando este apareció, se fueron a los golpes. A pesar de que Owens recibió la ayuda de Sami Zayn, el campeón de la WWE pudo acabar con ellos.

La primera pelea de la noche fue entre Finn Bálor, Randy Orton, Ali y Andrade. Este último ganó y para celebrar quiso agarrar el maletín que estaba suspendido en el aire. Para eso, puso una escalera en medio del ring.



Sin embargo, apareció Ricochet y le arruinó la fiesta, pues fue él quien, finalmente, tomó el maletín. El show azul también mostró un par de videos de Charlotte Flair y Lacey Evans para calentar la pelea que cada una tendrá contra Becky Lynch en Money in the Bank.

Por último, se llevó a cabo una pelea por equipos en la que The Kabuki Warriors -dupla integrada por Kairi Sane y Asuka- derrotó a Sonya Deville y Mandy Rose. Más resultados en la galería de esta nota.

LA PREVIA

El WWE SmackDown ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING TV) se realizará en el 02 Arena de Londres y tendrá como protagonistas principales a Finn Balor, Randy Orton, Andrade y Alí. Ellos serán los peleadores que buscarán el maletín en la lucha de escaleras de Money in the Bank 2019. Este show azul comenzará a las 7:00 pm (hora peruana) y será transmitido por la señal de FOX Sports 3.

Como parte de la previa a Money in the Bank 2019, Bálor, Ali, Orton y Andrade se enfrentarán en una lucha de cuatro esquinas en SmackDown Live. Sin duda, el ganador llegará con mejores ánimos de cara a la gran pelea por el maletín.

Por otro lado, Kevin Owens invitó a Kofi Kingston a su segmento especial en SmackDown, pero el campeón de WWE aún no reveló su respuesta. ¿Aceptará estar cara a cara contra su rival previo a Money in the Bank?

Cabe señalar que Asuka y Kairi Sane tendrán acción en el ring de SmackDown Live contra Mandy Rose y Sonya Deville. Una victoria de las dirigidas por Paige les dará una gran posibilidad de ser las retadoras a los títulos de Peyton Royce y Billie Kay.

