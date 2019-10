¡Regresa a casa! The Rock aparecerá este viernes en el reestreno de SmackDown Live desde Los Angeles

El WWE Friday Night SmackDown de esta semana se realizará en el Staples Center de Los Angeles en California. Y el atractivo principal será el retorno de The Rock , quien regresará para el reestreno del show azul (7:00 pm/FOX Sports 3).

Luego de tres años, The Rock volverá a WWE para el vigésima aniversario de SmackDown, que desde ahora será transmitido todos los viernes. "No hay mejor lugar como el hogar", publicó el excampeón en sus redes sociales.



Si bien aún se desconoce qué rol tendrá en el programa, The Rock podría tener un breve combate y deleitar a los fanáticos. No sería la primera vez que sucede eso, pues en Wrestlemania 32 -cuando fue el anfitrión- peleó contra Rowan.



Eso sí, su presencia no será lo único atractivo, ya que Kofi Kingston defenderá su título de WWE ante Brock Lesnar. Además, Shane McMahon y Kevin Owens pondrán en juego sus carreras en un combate de escaleras.

