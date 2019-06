Super Show Down 2019: sigue el megaevento de WWE en Arabia Saudita

WWE aterriza este viernes en Arabia Saudita para celebrar una nueva edición del Super Show Down en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda. Este será el tercer evento que se realizará en dicho país en menos de dos años.

El WWE Super ShowDown será transmitido por la señal de FOX Action para toda Latinoamérica a las 12: 00 pm (hora peruana). También podrá ser visto por WWE Network. Y serán diez peleas confirmadas, una de ella será la 'Batalla Real' de 50 luchadores.



En el WWE Super ShowDown, será la primera vez que The Undertaker y Goldberg se enfrentarán en un escenario de lucha libre. Además, Triple H y Randy Orton volverá a chocar en un episodio más de su extensa rivalidad.



Asimismo, Seth Rollins defenderá el título Universal ante Baron Corbin con el peligro de que Brock Lesnar estará presente en el WWE Super ShowDown. Con ello, se abre la posibilidad de que pueda canjear su maletín de Money in the Bank.

WWE Super ShowDown: cartelera del evento

- Goldberg vs. The Undertaker

- Triple H vs. Randy Orton​

- Braun Strowman vs. Bobby Lashley

- Roman Reigns vs. Shane McMahon

- Batalla Real de 50 hombres

- Kofi Kingston vs. Dolph Ziggler por el título de la WWE

- Seth Rollins vs. Baron Corbin por el título universal

- Finn Bálor vs. Andrade por el título intercontinental

- Lucha House Party (Kalisto, Gran Metalik y Lince Dorado) vs. Lars Sullivan en un 3-on-1 Handicap Match

-The Usos vs The Revival

Por otro lado, Kofi Kingston pondrá en juego el título de WWE ante Dolph Ziggler en el Super ShowDown. Del mismo modo, Finn Bálor -vestido como 'Demonio- y Andrade chocarán por el cinturón Intercontinental.



Otro encuentro interesante será el que protagonicen Braun Strowman y Bobby Lashley. Un choque que será de poder a poder y que centrará la atención de los fanáticos de WWE en Arabia Saudita, pues se trata de dos de las superestrellas más fuertes.

Cabe señalar Roman Reigns también estará en Arabia Saudita para enfrentar a Shane McMahon. Una batalla que tiene corte personal luego de que el comisionado de SmackDown atacara a parte de su familia en el último RAW.

WWE Super ShowDown: horarios y canales del evento



•Perú 12:00 p.m / FOX Action

•Ecuador 12:00 p.m/ FOX Action

•Colombia 12:00 p.m/ FOX Action

•México 12:00 p.m/ FOX Premium

•Bolivia 1:00 p.m/ FOX Action

•Paraguay 1:00 p.m/ FOX Action

•Chile 1:00 p.m/ FOX Action

•Venezuela 1:00 p.m/ FOX Action

•Argentina 2:00 p.m/ FOX Action

•Uruguay 2:00 p.m/ FOX Action

•Brasil 2:00 p.m/ FOX Action

